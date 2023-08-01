Прокуратура организовала проверку по факту гибели трех человек в ДТП в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Прокуратура взяла под контроль проверку по факту гибели трех человек в ДТП в Подмосковье. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области.

"По предварительным данным, сегодня примерно в 4 часа утра на участке 167-го километра автодороги Р-22 "Каспий" водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу движения, съехал в кювет и совершил наезд на водоотливное сооружение", – говорится в уведомлении.

Как уточнили в прокуратуре, в результате ДТП скончались водитель и два пассажира автомобиля. Еще один человек был госпитализирован с травмами различной степени тяжести, добавили в ведомстве.

Отмечается, что по факту ДТП возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

Ранее суд приговорил к 5,5 года лишения свободы водителя автобуса, который сбил насмерть девочку в Подмосковье.

Инцидент произошел 19 июня 2022 года в момент, когда девочка 2010 года рождения переходила дорогу в подмосковном поселке Развилка по пешеходному переходу. Водитель автобуса, наехав на несовершеннолетнюю, скрылся с места происшествия. Девочка скончалась до приезда медиков.

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