Суд арестовал организатора перевозки по делу о смертельном ДТП в Крыму

Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым

Киевский районный суд Симферополя арестовал организатора перевозок в рамках дела о ДТП в Крыму, в котором погибли девять человек, сообщается на сайте суда.

"Избрать обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 238 УК РФ, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 31 августа 2020 года", – говорится в публикации.

Авария произошла утром 31 июля на 167–168 километре трассы "Таврида" в районе села Русаковка Белогорского района по направлению к Симферополю. Там столкнулись микроавтобус с грузовиком, погибли девять человек и еще девять пострадали. По предварительным данным, водитель пассажирского транспорта заснул за рулем.

Возбуждено два уголовных дела – об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

В ГУ МВД по региону уточнили, что микроавтобус был арендован перевозчиком. Согласно предварительной информации, у компании есть лицензия и другие необходимые документы.