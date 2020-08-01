Суд арестовал организатора перевозки по делу о смертельном ДТП в Крыму

14:18
Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым
Киевский районный суд Симферополя арестовал организатора перевозок в рамках дела о ДТП в Крыму, в котором погибли девять человек, сообщается на сайте суда.
"Избрать обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 238 УК РФ, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 31 августа 2020 года", – говорится в публикации.
Авария произошла утром 31 июля на 167–168 километре трассы "Таврида" в районе села Русаковка Белогорского района по направлению к Симферополю. Там столкнулись микроавтобус с грузовиком, погибли девять человек и еще девять пострадали. По предварительным данным, водитель пассажирского транспорта заснул за рулем.
Возбуждено два уголовных дела – об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
В ГУ МВД по региону уточнили, что микроавтобус был арендован перевозчиком. Согласно предварительной информации, у компании есть лицензия и другие необходимые документы.
Число жертв ДТП с микроавтобусом в Крыму выросло до девяти
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