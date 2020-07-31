Число жертв ДТП в Крыму выросло до девяти

09:57
Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым
Число жертв ДТП в Крыму с участием микроавтобуса выросло до девяти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.
"К сожалению, несмотря на все усилия врачей и оказываемую медицинскую помощь, один из пациентов умер. Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней степени тяжести", – рассказали в министерстве.
В крымском главке МЧС сообщили, что в больницы после ДТП доставлены 10 человек, в том числе двое детей и беременная девушка. Всего в автобусе находились 18 человек.
Авария произошла на трассе "Таврида" рядом с Белогорском. В МВД заявили, что авария могла произойти из-за уснувшего за рулем водителя микроавтобуса.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
В ДТП с микроавтобусом в Крыму погибли восемь человек
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