Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Крыму

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Микроавтобус столкнулся с грузовиком в Крыму, сообщили РИА Новости в МЧС по региону.

В результате ДТП погибли восемь человек. Еще семь человек пострадали, их доставляют в больницу.

Авария произошла на трассе "Таврида" рядом с Белогорском. Предварительно, водитель микроавтобуса уснул за рулем.

Как сообщила ТАСС глава Белогорского района Крыма Галина Перелович, движение транспорта на автодороге "Таврида" в районе аварии не нарушено.

Ранее один человек погиб в столкновении легкого автомобиля и грузовика в Ногинском районе Подмосковья.