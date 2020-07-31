В МВД назвали возможную причину крупного ДТП в Крыму

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Предварительной причиной аварии в Крыму, в результате которой погибли восемь человек, стало то, что водитель микроавтобуса уснул за рулем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.

"В Белогорском районе на автодороге Таврида, в районе села Русаковка водитель автомобиля Mercedes Sprinter, предварительно, уснул за рулем, допустил столкновение с впереди идущим грузовиком", – говорится в сообщении пресс-службы.

Авария произошла на трассе "Таврида" рядом с Белогорском. Как сообщили в региональном МЧС, в результате ДТП погибли восемь человек. Еще семь человек пострадали.

Как сообщила глава Белогорского района Крыма Галина Перелович, движение транспорта на автодороге в районе аварии не нарушено.

