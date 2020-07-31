В ДТП с микроавтобусом в Крыму пострадали два ребенка, один подросток погиб

09:35
Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым
В результате ДТП с участием микроавтобуса на трассе "Таврида" в Крыму погибла девушка, два ребенка попали в больницу, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Белогорского района Крыма Галину Перелович.
"Двоих пострадавших детей доставили в Симферополь. Среди погибших девушка 2003 года рождения", – рассказала она.
Также уточняется, что в больницу в Белогорске поступили четыре человека, один из которых находится в коме. Среди пострадавших в ДТП есть восемнадцатилетняя беременная девушка в состоянии средней тяжести.
В результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на трассе Таврида девять человек погибли и девять пострадали. Предварительной причиной случившегося стало то, что водитель уснул за рулем и врезался в едущий впереди грузовик. Начата проверка.
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