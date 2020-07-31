В МВД Крыма рассказали о перевозчике попавшего в смертельное ДТП микроавтобуса

13:31
Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым
Микроавтобус, столкнувшийся с грузовиком в Крыму, был арендован перевозчиком. По предварительным данным, у компании есть лицензия и другие необходимые документы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.
"Осуществлялись перевозки по заказу. Предварительно установлено, что лицензия на перевозки у компании имеется, путевые и разрешительные документы без нарушений", – уточняется в сообщении.
В пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края рассказали, что автобус принадлежит жителю Краснодарского края, услуги по перевозкам оказывает житель Крыма. Там же выдана лицензия на осуществление деятельности.
ДТП случилось на трассе "Таврида" рядом с Белогорском. Всего в автобусе находились 18 человек. В крымском главке МЧС сообщили, что в больницы доставлены 10 человек, в том числе двое детей и беременная девушка.
Погибли девять человек. Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней степени тяжести.
В МВД полагают, что авария могла произойти из-за уснувшего за рулем водителя микроавтобуса. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
Водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП в Крыму, работал нелегально
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