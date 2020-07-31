В Союзе пассажиров прокомментировали смертельное ДТП в Крыму

На крымской трассе "Таврида" произошло смертельное ДТП. В результате столкновения микроавтобуса с КамАЗом погибли девять человек, еще девять пострадали. Предположительно, водитель микроавтобуса уснул за рулем. Разбираемся, почему такие ДТП продолжают происходить на российских дорогах.



Уснул за рулем?

Фото: МВД по Республике Крым

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, следовавший по крымской трассе "Таврида", столкнулся со стоящим КамАЗом с прицепом. По данным МЧС, авария произошла около пяти часов утра по московскому времени у города Белогорска. Автобус ехал из Краснодара в Севастополь, в салоне находилось 18 человек.

В результате аварии погибли девять человек, в том числе водитель, девять пострадали. Раненых доставили в больницы Белогорска и Симферополя. Среди пострадавших оказались беременная женщина и двое детей. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать помощь пострадавшим.

По информации МВД по республике, вероятно, водитель микроавтобуса уснул за рулем, в результате чего и произошло столкновение. При этом транспортное средство было арендовано перевозчиком. У самой компании, по предварительным данным, имеются лицензия и другие необходимые документы.





из сообщения Минтранса Краснодарского края Автобус принадлежит физлицу, проживающему на территории Краснодарского края. Но для осуществления предпринимательской деятельности и перевозки пассажиров он используется индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным на территории Республики Крым. В эту лицензию и включено данное транспортное средство.

Правоохранители возбудили два уголовных дела – по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".



Кто виноват в аварии?

Фото: МВД по Республике Крым

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков рассказал Москве 24, что в данном случае нужно разбираться в причинах того, почему водитель уснул за рулем.

"От Краснодара до Севастополя можно в принципе доехать за нормальное время – за 6-7 часов. Значит, возможно, водитель не отдохнул до этого, потому что работал. Существует большая проблема в том, что водители часто перерабатывают. В этом конкретном случае следствие должно разобраться, переработал водитель или нет, кто виноват, что он вышел в рейс", – пояснил эксперт.

По словам Янкова, чтобы предотвратить подобные ДТП, необходимо повсеместно внедрять системы дистанционного контроля за состоянием водителя.





Кирилл Янков председатель Союза пассажиров России Будущее за такими системами, которые не позволят завести двигатель, если физическое состояние водителя не соответствует норме, ведь степень усталости тоже можно измерить. Такие вещи нужно разрабатывать и внедрять, чтобы аварии по таким причинам были исключены.

Эксперт добавил, что исключить полностью аварии на дорогах пока вряд ли получится, так как даже автомобили на автопилоте все равно попадают в ДТП.

