Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"

Два человека пострадали при пожаре в Южном Бутове, передает пресс-служба МЧС Москвы.

В ведомстве уточнили, что возгорание было ликвидировано на площади 470 квадратных метров.

ЧП произошло на Старопотаповской улице вечером 1 мая. Огонь охватил два деревянных дома. К его тушению были привлечены 31 сотрудник и 8 единиц техники.

До этого 12-летняя девочка и три мальчика в возрасте 7 и 5 лет погибли из-за пожара в частном доме в поселке Василовка. Выяснилось, что в тот момент матери не было дома, так как она уехала в госпиталь к раненому мужу, оставив детей с родственниками.

В результате инцидента было возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Власти пообещали выделить семье средства на приобретение нового жилья и на организацию похорон.