Два частных деревянных дома загорелись в Южном Бутове

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Пожар произошел на Старопотаповской улице на юго-западе столицы, передает пресс-служба МЧС Москвы.

Там загорелись два деревянных дома. Как уточнили в ведомстве, к тушению привлечены 31 сотрудник и 8 единиц техники.

При этом информации о пострадавших в настоящее время нет.

Ранее огнеборцы ликвидировали возгорание, которое возникло в здании Стасовских гостиниц в центре Москвы. Очаг возгорания был расположен на втором этаже.

Площадь пожара составила 100 квадратных метров. В результате произошедшего никто не пострадал. На месте происшествия работали 60 пожарных и 12 единиц техники МЧС.

