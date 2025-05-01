01 мая, 19:17Происшествия
Два частных деревянных дома загорелись в Южном Бутове
Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"
Пожар произошел на Старопотаповской улице на юго-западе столицы, передает пресс-служба МЧС Москвы.
Там загорелись два деревянных дома. Как уточнили в ведомстве, к тушению привлечены 31 сотрудник и 8 единиц техники.
При этом информации о пострадавших в настоящее время нет.
Ранее огнеборцы ликвидировали возгорание, которое возникло в здании Стасовских гостиниц в центре Москвы. Очаг возгорания был расположен на втором этаже.
Площадь пожара составила 100 квадратных метров. В результате произошедшего никто не пострадал. На месте происшествия работали 60 пожарных и 12 единиц техники МЧС.
Пожар произошел в здании Стасовских гостиниц в центре Москвы