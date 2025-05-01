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01 мая, 13:39

Происшествия

СК возбудил дело по факту удара ВСУ по рынку в херсонских Алешках

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Уголовное дело о теракте возбуждено по факту нанесения удара украинскими военнослужащими по рынку в Алешках Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Следователи уже назначили необходимые судебные экспертизы. Сейчас сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства случившегося, а также выявляют лиц, которые причастны к этой атаке.

1 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по рынку в Алешках. В результате семь человек погибли, свыше 20 получили ранения.

По данным регионального Минздрава, 6 пострадавших уже доставлены в больницы в состоянии средней степени тяжести. Один человек, который получил ранения, скончался от кровопотери по пути в медучреждение.

При этом губернатор Херсонской области Владимир Сальдо уточнил, что ВСУ продолжили добивать FPV-дронами тех, кто выжил после первой атаки по рынку. Кроме того, украинские военнослужащие атаковали машины скорой помощи, поэтому сейчас их не хватает для того, чтобы доставить пострадавших в больницы.

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