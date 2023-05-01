Обезвреженное в Ленобласти взрывное устройство имело электронный блок управления

Фото: телеграм-канал "Александр ДроZденко"

Обезвреженное взрывное устройство, которое обнаружили специалисты на соседней опоре ЛЭП, где произошел взрыв в Гатчинском районе Ленинградской области, имело электронный блок управления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"Установленное на соседней опоре магистральной линии электропередач второе взрывное устройство с электронным блоком управления обезврежено взрывотехниками УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области", – отметили в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Ленинградская АЭС в Сосновом Бору Ленинградской области является крупнейшей атомная станция в России по установленной мощности и единственная, где действуют энергоблоки двух разных типов (канальные уран-графитовые и водо-водяные. – Прим. ред.).

Там же уточнили, что данная станция обеспечивает большее 55 процентов энергопотребления Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В энергетическом балансе всего Северо-Западного региона на долю Ленинградской АЭС приходится 30 процентов.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что неизвестные подорвали опору линии электропередач на территории Сусанинского поселения Гатчинского района Ленинградской области в 00:01 1 мая.

Позже он сообщил, что по факту подрыва опоры ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района Следственной службой УФСБ России по СПб и ЛО возбуждено уголовное дело по статьям 281 ("Диверсия"), 222.1 ("Незаконный оборот взрывных устройств") Уголовного кодекса Российской Федерации.

