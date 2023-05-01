Число погибших мирных жителей в Судане выросло до 436

Фото: ТАСС/AP/Marwan Ali

Число погибших мирных жителей с начала вооруженных столкновений в Судане выросло до 436, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные профсоюза суданских врачей.

"Число погибших среди мирных жителей с начала столкновений увеличилось до 436, пострадавших – до 2175", – отмечается в сообщении.

15 апреля начались столкновения между армией Судана и республиканским спецназом. По данным российского посольства, почти всех граждан РФ удалось эвакуировать из горячих точек в Хартуме.

В свою очередь, посол России в североафриканской стране Андрей Черновол заявил, что граждане РФ не пострадали в конфликте в Судане. Он указал, что стороны суданского конфликта не пытались штурмовать здание диппредставительства.