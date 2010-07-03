Пенсионера обокрали на 2 млн рублей в ТиНАО

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Неизвестный украл из квартиры пенсионера в ТиНАО ювелирные изделия и денежные средства. Ущерб превысил два миллиона рублей. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе главка московской полиции.

Мужчина 1956 года рождения обратился в полицию в воскресенье, 31 марта. Он сообщил, что неизвестный украл из его квартиры в поселке Минзаг ювелирные изделия, а также 36 тысяч долларов и 100 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере"). Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

26 марта неизвестный на Алтайской улице в Москве обокрал женщину 1985 года рождения. Он выхватил у нее сумочку, в которой находилось три миллиона рублей, 15 тысяч долларов и тысяча евро. Полицейские возбудили уголовное дело о грабеже.

