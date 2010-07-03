"Бедную Настю" обокрали у ТЦ "Мега"

Актриса театра и кино, телеведущая Елена Корикова лишилась в результате ограбления документов и кошелька с банковскими картами. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Корикова обратилась в полицию вечером в четверг, 28 марта. По ее словам, ценные вещи украли в тот момент, когда ее автомобиль Mini Cooper находился в зоне разгрузки магазина IKEA в торговом центре "Мега Теплый Стан".
"Неизвестный проник в салон ее автомобиля, похитил с переднего пассажирского сиденья кошелек с документами и банковскими картами", – уточнили правоохранители. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Елена Корикова известна по ролям в сериалах "Бедная Настя", "Год в Тоскане" и "Чемпион", в фильмах "Барышня-крестьянка", "Мамы". Сотрудничала с театром "Современник".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.