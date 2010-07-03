"Бедную Настю" обокрали у ТЦ "Мега"

Фото: кадр из теленовеллы "Бедная Настя"

Актриса театра и кино, телеведущая Елена Корикова лишилась в результате ограбления документов и кошелька с банковскими картами. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Корикова обратилась в полицию вечером в четверг, 28 марта. По ее словам, ценные вещи украли в тот момент, когда ее автомобиль Mini Cooper находился в зоне разгрузки магазина IKEA в торговом центре "Мега Теплый Стан".

"Неизвестный проник в салон ее автомобиля, похитил с переднего пассажирского сиденья кошелек с документами и банковскими картами", – уточнили правоохранители. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Елена Корикова известна по ролям в сериалах "Бедная Настя", "Год в Тоскане" и "Чемпион", в фильмах "Барышня-крестьянка", "Мамы". Сотрудничала с театром "Современник".