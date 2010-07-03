Безработного приезжего ударили электрошокером и обокрали на миллион

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Неизвестные напали на безработного мужчину в Спиридоньевском переулке. Они ударили его электрошокером и отобрали сумку, где было более миллиона рублей, передает Агентство "Москва" со ссылкой на городской главк МВД.

О случившемся полицейским рассказали очевидцы. Как выяснилось позже, жертвой ограбления стал приезжий 1970 года рождения.

После инцидента в МВД завели уголовное дело о разбое в особо крупном размере. Личности нападавших сейчас устанавливаются.