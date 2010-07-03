Безработную женщину в Гольянове ограбили на 4 млн рублей

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Женщину обокрали на востоке столицы, сообщает Агентство "Москва". Материальный ущерб превысил 4 миллиона рублей.

В полицию обратилась неработающая гражданка 1985 года рождения. По ее словам, инцидент произошел 26 марта на Алтайской улице. Неизвестный выхватил у нее из рук сумку, в которой находились три миллиона рублей, 15 тысяч долларов и тысяча евро.

В МВД возбудили уголовное дело о грабеже. Полиция устанавливает личность преступника.