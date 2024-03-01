Пожар потушили в Парке Горького

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Пожарные потушили возгорание, которое произошло в Парке Горького в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС РФ по столице.

В ведомстве подчеркнули, что в результате произошедшего никто не пострадал.

О пожаре в Парке Горького стало известно в ночь на 1 марта. Там загорелся один из деревянных павильонов. На место происшествия оперативно прибыли пожарные.

До этого пожар площадью 1000 квадратных метров произошел на складе с пиломатериалами в Волгограде. По данным МЧС, в результате возгорания также пострадавших нет.

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