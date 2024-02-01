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01 февраля, 07:31

Происшествия

Силы ПВО уничтожили еще шесть беспилотников в Воронежской и Белгородской областях

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили еще четыре украинских беспилотника в Белгородской области, а также два дрона в Воронежской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Очередная атака БПЛА самолетного типа была пресечена около 06:30 по московскому времени. В военном ведомстве уточнили, что при помощи этих беспилотников Украина пыталась совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ.

В ночь на 1 февраля российские системы ПВО перехватили и уничтожили в общей сумме пять беспилотников ВСУ над территориями Белгородской и Курской областей.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в частности, сообщал об уничтожении двух воздушных целей на подлете к городу Строитель. По предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал.

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