Два человека были найдены без признаков жизни после землетрясения в Японии

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Как минимум 30 человек пострадали в результате серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава. Еще двое были найдены без признаков жизни. Об этом сообщает агентство Киодо со ссылкой на данные местных администраций.

Сообщается, что в префектуре Исикава пострадали семь человек. Двое найдены без признаков жизни. В префектуре Тояма пострадали 15 человек, в префектуре Фукуи – пятеро человек, в Ниигате – двое. Один человек пострадал в префектуре Гифу.

В понедельник, 1 января, в Японии была зафиксирована серия мощных землетрясений. Подземные толчки были зафиксированы на западе страны.

После землетрясений в Японии объявили угрозу цунами. По сообщениям СМИ, в префектуре Исикава волны уже достигали от 1,2 до 0,5 метра.

Также угроза цунами была объявлена накануне на Сахалине, в Хабаровском и в Приморском крае, однако затем угроза цунами на Сахалине была отменена.