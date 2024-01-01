Новое землетрясение произошло в японской префектуре Исикава

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Главное метеорологическое агентство Японии поправило сведения о втором мощном землетрясении в префектуре Исикава, которая пострадала в результате подземных толчков. Магнитуда нового землетрясения составила 4,6, сообщается на сайте организации.

Сила толчков достигла трех баллов. Однако до этого эксперты рассказали о новом мощном землетрясении в префектуре, сила толчков которого составила 7 баллов.

В понедельник, 1 января, в Японии была зафиксирована серия мощных землетрясений. Подземные толчки магнитудой 5,4 и 7,6 были зафиксированы на западе страны.

После землетрясений в Японии объявили угрозу цунами. По сообщениям СМИ, в префектуре Исикава волны уже достигали от 1,2 до 0,5 метра. В настоящий момент о пострадавших не сообщалось.

Также угроза цунами была объявлена накануне на Сахалине, в Хабаровском и в Приморском крае.

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