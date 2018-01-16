Психологи рассказали, когда убирать новогоднюю елку

16 января, 10:33
Психологи советуют убирать елку сразу после новогодних каникул. Это поможет быстрее войти в нормальный рабочий режим, сообщают "Аргументы недели".
Другие специалисты считают, что елку можно оставить до Старого Нового года, несмотря на то, что новогодние каникулы заканчиваются раньше.
Между тем, новогодние ели на улицах города будут радовать москвичей до конца зимы.
Те, кто украсил свой дом живой новогодней елью, теперь могут сдать ее на переработку. В столице работают больше 10 пунктов для утилизации. Туда можно отнести ели, сосны и пихты. Единственное, о чем там просят, это заранее снять все игрушки, гирлянды и мишуру.
Адреса пунктов приема елок смотрите здесь.
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