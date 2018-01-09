Куда сдать новогоднюю елку на переработку

Новогоднюю ель, украшавшую дом все праздники, не поднимается рука вынести на помойку. И не нужно — это только навредит. Вместо этого дерево можно сдать не переработку и дать ей вторую жизнь. Более десятка пунктов для утилизации открылось в Москве во вторник, 9 января.

В первый день после новогодних каникул в столице открылись 12 пунктов приема новогодних красавиц и еще один — в Мытищах. Туда можно отнести ели, сосны и пихты. Единственное, о чем там просят, это заранее снять все игрушки, гирлянды и мишуру. Сдать дерево можно в период с 10.00 до 18.00.

Пункты утилизации работают по следующим адресам:





улица Островитянова, д. 10, стр. 1 (Теплый стан);

Новоясеневский тупик, д. 1, стр. 2 (Ясенево);

Новоясеневский проспект, д. 1, стр. 2 (Ясенево);

Никольский проезд, д. 2 (Зеленоград);

поселок Измайловская Пасека, д. 1 (Измайлово);

Кузьминская улица, д. 10, стр. 1 (Кузьминки);

Таманская улица, д. 1 (Хорошево-Мневники);

Крылатская улица, д. 17, стр. 8 (Крылатское);

5-й Войковский проезд, д. 2 (Покровское-Стрешнево);

Липецкая улица, владение 5А (Бирюлево Восточное)

улица Металлургов, д. 41, стр. 1 (Ивановское);

3-я Музейная улица, д. 40, стр. 1 (Вешняки);

поселок Леспаркхоза Клязьминский, д. 1 (Мытищи)

растительный грунт

Из пунктов приема деревья отвезут на переработку, где из них сделают щепу. Из нее же потом сделают. Например, такие разноцветные щепки вы можете увидеть в кадках с цветами на московских улицах.

Это намного экологичнее, чем дотянуть до весны и в итоге выбросить сухую ель на помойку. Оттуда ее вместе с остальными отходами вывезут на полигон, где невозможен процесс разложения. Конечно, вреда она, в отличие от той же батарейки, не причинит, но не принесет и пользы.

Акция "Елочный круговорот 2018″ будет действовать до 1 марта. В прошлом году по просьбам москвичей ее продлевали дважды. Изначально пункты приема (тогда основной располагался в Битцевском лесу) должны были работать до 15 января. Сначала срок отложили до 19 числа, а потом и вовсе до весны, и увеличили число точек приема.



Уже к 19 января жители столицы сдали на утилизацию 565 новогодних деревьев. Больше всего елок, свыше 250, тогда принесли в дирекцию природной территории "Долина реки Сетунь".