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Экология

09 января 2018, 12:45

Куда сдать новогоднюю елку на переработку

экология праздники город

Новогоднюю ель, украшавшую дом все праздники, не поднимается рука вынести на помойку. И не нужно — это только навредит. Вместо этого дерево можно сдать не переработку и дать ей вторую жизнь. Более десятка пунктов для утилизации открылось в Москве во вторник, 9 января.

В первый день после новогодних каникул в столице открылись 12 пунктов приема новогодних красавиц и еще один — в Мытищах. Туда можно отнести ели, сосны и пихты. Единственное, о чем там просят, это заранее снять все игрушки, гирлянды и мишуру. Сдать дерево можно в период с 10.00 до 18.00.

Пункты утилизации работают по следующим адресам:


  • улица Островитянова, д. 10, стр. 1 (Теплый стан);
  • Новоясеневский тупик, д. 1, стр. 2 (Ясенево);
  • Новоясеневский проспект, д. 1, стр. 2 (Ясенево);
  • Никольский проезд, д. 2 (Зеленоград);
  • поселок Измайловская Пасека, д. 1 (Измайлово);
  • Кузьминская улица, д. 10, стр. 1 (Кузьминки);
  • Таманская улица, д. 1 (Хорошево-Мневники);
  • Крылатская улица, д. 17, стр. 8 (Крылатское);
  • 5-й Войковский проезд, д. 2 (Покровское-Стрешнево);
  • Липецкая улица, владение 5А (Бирюлево Восточное)
  • улица Металлургов, д. 41, стр. 1 (Ивановское);
  • 3-я Музейная улица, д. 40, стр. 1 (Вешняки);
  • поселок Леспаркхоза Клязьминский, д. 1 (Мытищи)

Из пунктов приема деревья отвезут на переработку, где из них сделают щепу. Из нее же потом сделают растительный грунт. Например, такие разноцветные щепки вы можете увидеть в кадках с цветами на московских улицах.

Это намного экологичнее, чем дотянуть до весны и в итоге выбросить сухую ель на помойку. Оттуда ее вместе с остальными отходами вывезут на полигон, где невозможен процесс разложения. Конечно, вреда она, в отличие от той же батарейки, не причинит, но не принесет и пользы.

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Акция "Елочный круговорот 2018″ будет действовать до 1 марта. В прошлом году по просьбам москвичей ее продлевали дважды. Изначально пункты приема (тогда основной располагался в Битцевском лесу) должны были работать до 15 января. Сначала срок отложили до 19 числа, а потом и вовсе до весны, и увеличили число точек приема.

Уже к 19 января жители столицы сдали на утилизацию 565 новогодних деревьев. Больше всего елок, свыше 250, тогда принесли в дирекцию природной территории "Долина реки Сетунь".

Более 200 елочных базаров открылись в Москве 20 декабря. Портал Москва 24 рассказывал, как правильно подобрать свежее праздничное дерево. В среднем обычную российскую елку можно было купить по цене 800 рублей за метр.

За пару часов до наступления Нового года оставшиеся, не распроданные рождественские деревья раздавали даром.

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