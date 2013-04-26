Под сгоревшим корпусом подмосковной психлечебницы обнаружили подкоп

Под сгоревшим корпусом психбольницы в Подмосковье обнаружен подкоп

Под сгоревшим корпусом психбольницы в Подмосковье обнаружен подкоп. Его пытались прорыть из здания. Вероятно, кто-то из пациентов готовил побег.

Длина небольшого тоннеля около полутора метров. Сейчас следователи выясняют, не связан ли пожар с планами того, кто пытался прорыть подкоп.

Пока в качестве основных следствие рассматривает версии о коротком замыкании электропроводки и неосторожном обращении с огнем.

"По словам медсестры, которая осталась в живых, установлено, что очаг возгорания находился в одной из палат, где находились пациенты", - заявила руководитель пресс-службы Следственного Управления СК по Московской области Ирина Гуменная.

Напомним, пожар в психоневрологической лечебнице произошел минувшей ночью. В результате возгорания 38 человек погибли.