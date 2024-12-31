Милонов планирует отправиться в рейд по борделям Петербурга в первых числах января

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Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов отправится в рейд по борделям Санкт-Петербурга в первых числах января, пишет Life.ru.

"Планов много. Пойду по борделям, пройдусь на округе, посмотрю. Может, где-то открылись, надо закрыть", – объяснил свое решение чиновник.

Ранее Милонов осудил мужчин, пользующихся услугами эскортниц, приравняв их к соучастникам преступлений. По его словам, мужчина, который платит 50 тысяч за ночь эскортнице, "недостоин" иметь такие деньги.

Кроме того, он назвал холостячество ущербным состоянием, так как одиночество для мужчины противоестественно. Депутат указал на связь между холостяками и оппозиционерами, подметив, что количество последних в основном состоит из людей, живущих "ненормальными форматами".