РИА Новости: взрывы произошли в Киеве и Киевской области

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серия взрывов прогремела в Киеве и Киевской области в ночь на 31 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские издания.

Власти Украины пока никак не прокомментировали произошедшее, подробности взрывов не приводятся.

На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в 11 регионах Украины, включая Киевскую, Хмельницкую, Житомирскую, Харьковскую и Полтавскую области.

Ранее хакеры взломали украинское телевидение, после чего начали транслировать предупреждение об угрозе "Орешника". Жителей Украины призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в безопасных местах.

20 декабря российские войска ответ на атаку Украины по Ростовской области нанесли высокоточным оружием большой дальности групповой удар по пункту управления СБУ и позиции зенитного ракетного комплекса Patriot.