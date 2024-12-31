РИА Новости: хакеры взломали украинское ТВ и предупредили об угрозе "Орешника"

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Хакеры взломали украинское телевидение, после чего начали транслировать предупреждение об угрозе "Орешника" в ближайшие часы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные издания.

Не уточняется, с какой именно территории хакеры атаковали украинское ТВ. СМИ призвали жителей Украины не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в безопасных местах.

21 ноября Россия применила "Орешник" в ответ на удары западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по территории Брянской и Курской областей. Удар ракетой был нанесен по украинскому заводу "Южмаш" в Днепропетровске.

Владимир Путин заявил, что российская сторона может вновь применить "Орешник", если в этом будет необходимость. Однако он уточнил, что РФ пока не будет спешить в этом вопросе, так как ракета является очень мощной и предназначена для решения определенных задач.