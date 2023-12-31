Захарова посоветовала МИД Чехии разобраться, как работает ООН

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала отказ чешского постпреда при ООН принять участие в заседании Совета Безопасности по обстрелу Белгорода. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

"Не предполагала, что чешский МИД настолько безграмотен, чтобы не знать, как устроен Совет Безопасности ООН. Это та многосторонняя структура, которая пока ещё работает в соответствии с международным правом, а не в угоду "миропорядку, основанному на правилах", – отметила она.

Захарова также заявила, что сейчас в чешский МИД набирают по принципу лояльности Западу и сравнила решение чешского министра с запретом со стороны Болгарии на пролет в самолете над территорией страны.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что постоянный представитель Чехии при ООН не примет участие в заседании Совбеза ООН в связи с обстрелом ВСУ Белгорода. По его словам, Чехия отказывается, чтобы ее куда-то вызывала Россия.

До этого в Министерстве обороны России сообщили, что киевский режим ударил по Белгороду 30 декабря двумя ракетами "Ольха" в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО "Vampire" чешского производства.

Количество жертв после украинской атаки в Белгороде, согласно последним данным, увеличилось до 21 человека, среди погибших трое детей. 110 человек получили ранения разной степени тяжести.



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