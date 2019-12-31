Трамп прокомментировал предотвращение теракта в Петербурге

Фото: скриншот видео телеграм-канала LIFE SHOT

Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США, которая позволила предотвратить теракт в Санкт-Петербурге на новогодних праздниках, сообщает РИА Новости.

У себя в Twitter он напомнил, что ему позвонил Владимир Путин, чтобы поблагодарить за информацию о готовящемся теракте.

"Они смогли быстро задержать подозреваемых, спася многие жизни. Замечательная и важная координация!" – отметил президент США.

Ранее в ФСБ заявили, что благодаря информации от коллег из США, удалось пресечь теракт, который должен был произойти в Петербурге в людном месте в новогодние праздники. Задержанные уже дают признательные показания.

Следственными органами ФСБ возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к совершению преступления", "Терроризм" и "Участие в деятельности террористической организации".