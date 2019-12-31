Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

17:05

Информация о теракте в Магнитогорске искусственно вбрасывается – Песков

власть происшествия

Фото: ТАСС/Дмитрий Никитенко

Слухи о теракте в Магнитогорске являются искусственным навязыванием и вбросом в информационное пространство. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Вот эти вот слухи о том, что это был теракт, они появились буквально через несколько минут после событий. Они достаточно искусно вбрасывались в интернет, это установлено, в том числе с территории третьих стран", – заявил Песков.

По его словам, данная информация старательно подогревалась, чтобы накрутить россиян и создать ажиотаж вокруг трагедии.

"В настоящее время кроме как слухами вот эту всю информацию назвать нельзя", – резюмировал пресс-секретарь.

Взрыв в жилом многоквартирном доме произошел в Магнитогорске ровно год назад, 31 декабря. В результате происшествия обрушился один из подъездов здания. Жертвами трагедии стали 39 человек.

При взрыве удалось выжить маленькому Ване Фокину. Спасение ребенка называют настоящим чудом. Врачам удалось сохранить ребенку отмороженную ногу, и теперь малыш начал ходить. В целом его здоровье восстановлено, и этот Новый год Ваня встретит дома.

В СК призвали не верить сообщениям о причастности террористов к трагедии в Магнитогорске

Читайте также

Сюжет: Обрушение дома в Магнитогорске

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика