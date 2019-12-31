Информация о теракте в Магнитогорске искусственно вбрасывается – Песков

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Слухи о теракте в Магнитогорске являются искусственным навязыванием и вбросом в информационное пространство. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Вот эти вот слухи о том, что это был теракт, они появились буквально через несколько минут после событий. Они достаточно искусно вбрасывались в интернет, это установлено, в том числе с территории третьих стран", – заявил Песков.

По его словам, данная информация старательно подогревалась, чтобы накрутить россиян и создать ажиотаж вокруг трагедии.

"В настоящее время кроме как слухами вот эту всю информацию назвать нельзя", – резюмировал пресс-секретарь.

Взрыв в жилом многоквартирном доме произошел в Магнитогорске ровно год назад, 31 декабря. В результате происшествия обрушился один из подъездов здания. Жертвами трагедии стали 39 человек.

При взрыве удалось выжить маленькому Ване Фокину. Спасение ребенка называют настоящим чудом. Врачам удалось сохранить ребенку отмороженную ногу, и теперь малыш начал ходить. В целом его здоровье восстановлено, и этот Новый год Ваня встретит дома.