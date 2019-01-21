ФСБ проверяет информацию о готовящихся взрывах в Магнитогорске

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Челябинское управление Федеральной службы безопасности проверяет информацию о возможных взрывах в Магнитогорске. Письма поступили на электронные адреса жителей и социальных учреждений, передает "Коммерсант".

Отмечается, что сотрудники ФСБ работают совместно с другими службами и действуют по отработанному ранее алгоритму.

О получении электронных писем граждане рассказали утром 21 января в социальных сетях. По их словам, неизвестные угрожали серией новых взрывов в Магнитогорске. Очевидцы поведали, что сотрудники экстренных служб искали взрывное устройство в городской больнице №1. Помимо этого, была эвакуирована школа №62.

В конце 2018 года в Магнитогорске произошла трагедия, унесшая жизни 39 человек. Подъезд жилого дома обрушился из-за взрыва бытового газа. Спасательная операция заняла четыре дня. По поручению президента страны всех жильцов поврежденного дома расселят в другие здания. Активная фаза демонтажа рухнувшей части многоэтажки началась 16 января. А уже 21 числа была демонтирована стена между седьмым и восьмым подъездами.

