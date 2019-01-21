ФСБ проверяет информацию о готовящихся взрывах в Магнитогорске

Челябинское управление Федеральной службы безопасности проверяет информацию о возможных взрывах в Магнитогорске. Письма поступили на электронные адреса жителей и социальных учреждений, передает "Коммерсант".
Отмечается, что сотрудники ФСБ работают совместно с другими службами и действуют по отработанному ранее алгоритму.
О получении электронных писем граждане рассказали утром 21 января в социальных сетях. По их словам, неизвестные угрожали серией новых взрывов в Магнитогорске. Очевидцы поведали, что сотрудники экстренных служб искали взрывное устройство в городской больнице №1. Помимо этого, была эвакуирована школа №62.
В конце 2018 года в Магнитогорске произошла трагедия, унесшая жизни 39 человек. Подъезд жилого дома обрушился из-за взрыва бытового газа. Спасательная операция заняла четыре дня. По поручению президента страны всех жильцов поврежденного дома расселят в другие здания. Активная фаза демонтажа рухнувшей части многоэтажки началась 16 января. А уже 21 числа была демонтирована стена между седьмым и восьмым подъездами.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.