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20 января, 22:12

В Магнитогорске демонтировали стену обрушившегося дома

происшествия

20 января, 22:12

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Фото: ТАСС/Илья Московец

Стену между седьмым и восьмым подъездами демонтировали в воскресенье, 20 января, в жилом доме Магнитогорска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора АО "Р.В.С.", которое проводит демонтаж, Юрия Овчарова.

Еще с 16 января ведется активная фаза демонтажа седьмого подъезда. До этого Владимир Путин заявил о необходимости в короткие сроки расселить всех жильцов пострадавшего дома.

Сейчас жильцы пятого, шестого, девятого и десятого подъездов временно расселены. Их ждут в пункте временного проживания. Также местные жители имеют возможность снять жилье, компенсацию в 15 тысяч рублей ежемесячно в течение трех месяцев им предоставят местные власти.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов десятиэтажного жилого дома. Из-под завалов после многодневной спасательной операции извлекли тела 39 человек. Также удалось достать несколько выживших, в том числе младенца. Сообщалось, что его могут выписать из больницы уже в феврале.

происшествия

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