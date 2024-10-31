Дзержинский и Люберцы объединены в один городской округ

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Закон об объединении Дзержинского и Люберец в один городской округ был принят в ходе 96-го заседания Мособлдумы, говорится на сайте регионального парламента.

Инициатива была предложена советом депутатов Дзержинского, вскоре ее поддержали и депутаты Люберец. По словам главы Дзержинского Андроника Пака, практика региона подтверждает положительный эффект от объединения округов.

"Объединение городских округов создаст единую административную структуру, даст возможность концентрации ресурсов для повышения качества в решении вопросов местного значения", – добавил Пак.

При этом он отметил, что жителям объединенных округов не придется менять документы, так как регистрация останется прежней.

В 2020 году депутаты Московской областной думы приняли в третьем чтении закон, предусматривающий объединение трех городских округов Подмосковья – Ивантеевки, Красноармейска и Пушкинского. Муниципальное образование получило название городской округ Пушкинский Московской области. Объединение округов проводилось по инициативе Совета депутатов городского округа Красноармейск и с согласия населения.