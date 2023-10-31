Блинкен заявил, что альтернативы черноморской сделке быть не может

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны Турции

Альтернативы прекратившейся черноморской сделке быть не может, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы (власти США. – Прим. ред.) совместно с Украиной прорабатываем варианты поставок украинского зерна, однако замены черноморской инициативе быть не может", – передает РИА Новости слова американского госсекретаря.

Действие зерновой сделки прекратилось в середине июля текущего года. Тогда представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что касающаяся Москвы часть договоренностей по сделке не выполнена.

В конце сентября турецкое правительство выразило обеспокоенность отсутствием прогресса в вопросе возобновления зерновой сделки. Отмечалось, что Анкара продолжит усилия по возобновлению черноморской инициативы.

В октябре Владимир Путин на встрече с премьером Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром заявил, что Россия готова выполнять все свои обязательства по экспорту зерновых за рубеж. Президент России добавил, что для поставок есть все основания и предпосылки.



Турция работает над возобновлением зерновой сделки