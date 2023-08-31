31 августа, 07:33Политика
Экс-разведчик США рассказал, почему ВСУ терпят поражение
Фото: depositphotos/Bumble-Dee
Экс-разведчик американских ВС Тони Шаффер считает, что Вооруженные силы Украины добились бы гораздо больших успехов в контрнаступлении, если бы его планировали США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он напомнил, что у Штатов есть эффективные бронетанковые соединения, предназначенные для того, чтобы проникать вглубь обороны противника. По его словам, они хорошо себя показали в Ираке.
"Если бы мы планировали наступление ВСУ, то мы бы никогда не посоветовали делать то, что они делают сейчас. Либо у нас самые некомпетентные командиры и генералы на поле боя, что возможно, либо украинцы просто не принимают указаний и не слушают", – сказал он.
Тем самым эксперт обосновал свою позицию, согласно которой если американские советники и принимают участие в консультациях с Киевом, то их советы не всегда воспринимаются командованием ВСУ.
Еще одной проблемой Шаффер назвал неспособность ВСУ составить целостный план из-за того, что все члены НАТО дают разные советы.
Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Вооруженные силы Украины не способны остановить движение российских войск, а заявления Киева об успехах контрнаступления являются ложной пропагандой.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал очевидным провал контрнаступления ВСУ. Он отметил, что после этого Киев и его западные коллеги винят в своих ошибках то неподходящую погоду, то слишком густую кустарниковую растительность на фронте.
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