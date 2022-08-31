В Запорожской области заявили о планах создать в регионе парламент

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На освобожденной территории Запорожской области будут сформированы все органы власти, включая парламент, заявил председатель правительства региона Антон Кольцов.

"Здесь будет все в соответствии с российским законодательством, в первую очередь с Конституцией России. Будут все ветви власти, которые предусмотрены в Российской Федерации, в том числе исполнительная, которую мы сейчас, по сути, уже формируем", – сказал он в интервью ТАСС.

В конце июля в Запорожской области создали избирком для проведения референдума о вхождении в состав РФ. Как отмечал глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий, в настоящее время ведется подготовительная работа сразу в нескольких плоскостях, одна из которых – законодательная.

В начале августа Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума по вхождению Запорожской области в состав РФ. Член главного совета ВГА региона Владимир Рогов зачитал начало резолюции на форуме "Мы вместе с Россией". Он сделал акцент на том, что жители данной области и граждане РФ – это один народ. В документе указано, что Запорожье планирует стать полноправным субъектом России.