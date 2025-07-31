Польша упразднила комиссию по расследованию влияния РФ и Белоруссии на свою политику

Фото: 123RF/gekaskr

Комиссию по изучению влияния России и Белоруссии на политику Польши упразднили по решению премьер-министра страны Дональда Туска. Об этом сообщает телеканал "360".

Ведомство сформировали весной 2024 года. За это время оно подготовило три доклада во главе с начальником Службы военной контрразведки генералом Ярославом Стружиком. Полностью ликвидировать комиссию должны до 30 сентября.

Ранее сообщалось, что территория Польши сократилась за год на 68 гектаров. Потери произошли в 11 воеводствах страны, еще в пяти территории, наоборот, увеличились. По словам исследователей, это связано с ежегодной корректировкой границ Польши.

Однако власти претендуют на расширение своих территорий. Отмечается, что они присматриваются ко Львову на Украине. Этот город славится красотой и исторической польской архитектурой.