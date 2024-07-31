РИА Новости: в Киеве вновь прогремели взрывы

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Взрывы прозвучали в Киеве на фоне объявленной в столице Украины воздушной тревоги. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

"В Киеве прозвучали взрывы", – указано в сообщении.

Воздушная тревога в столице Украины звучит с позднего вечера 30 июля.

Вечером 30 июля в Киеве уже были слышны взрывы. Тогда также сообщалось о взрывах в районе Полтавы, города Вознесенска в Николаевской области и в Белой Церкви в Киевской области и трех сериях взрывов в Харькове.

До этого Минобороны РФ сообщало, что ударом "Искандера-М" был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения и место скрытого хранения артиллерийского вооружения в промзоне населенного пункта Краматорск.