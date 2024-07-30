ТАСС: взрывы прозвучали в Киеве и нескольких городах на Украине

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Взрывы прозвучали в нескольких городах Украины, в том числе в Киеве. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

Согласно их данным, взрывы прогремели в Киеве, в районе Полтавы, города Вознесенска в Николаевской области и в Белой Церкви в Киевской области. Кроме того, сообщается о трех сериях взрывов в Харькове.

Сейчас воздушная тревога действует на большей части восточных областей Украины.

Ранее украинские СМИ писали, что в ночь на 26 июля взрывы прогремели в районе контролируемых Киевом городов Херсон, Краматорск и Запорожье. Сообщалось, что после взрыва в Краматорске начался сильный пожар.

В Минобороны РФ затем отчитались, что ударом "Искандера-М" был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения и место скрытого хранения артиллерийского вооружения в промзоне населенного пункта Краматорск.