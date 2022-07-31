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Потеря Одессы приведет к поражению Киева в спецоперации. Таким мнением поделился в статье для American Thinker полковник разведки ВВС США в отставке Дж. Мерфи Донован.

Автор публикации отметил, что взятие этой территории под контроль РФ может произойти не в результате боевых действий, а из-за событий в самом городе.

По его словам, Украине, а также Европе и США еще предстоит перенести зиму.

Ранее издание The National Interest отметило, что западные санкции не смогли развалить российскую экономику. Так, во втором квартале нынешнего года профицит внешней торговли России составил рекордные 70,1 миллиарда долларов. Помогают такому успеху высокие цены на товары и способность России экспортировать нефть, газ, зерно и золото.

Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ЕС своими нелегитимными антироссийскими санкциями только загоняет себя в тупиковое положение. По ее мнению, ЕС пытается таким образом снять с себя ответственность за усугубление глобального продовольственного и энергетического кризисов.

