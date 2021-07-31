Байден оценил итоги переговоров с РФ по стратегической стабильности

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Президент США Джо Байден прокомментировал переговоры с Россией по стратегической стабильности, которые прошли в Женеве. Об этом пишет РИА Новости.

28 июля состоялись консультации России и США по стратегической стабильности. На встрече РФ представлял замглавы МИД Сергей Рябков, а Соединенные Штаты – первая замгоссекретаря Уэнди Шерман.

Американский лидер назвал прошедшую встречу обнадеживающей.

"Мы в процессе, я преисполнен надеждой", – подтвердил Байден.

Ранее стало известно, что новая встреча делегаций США и РФ может состояться в конце сентября. Об этом заявлял руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

До этого Россия направила Соединенным Штатам серию предложений, связанных с развитием договоренностей, достигнутых лидерами двух стран на саммите в Женеве. Об этом рассказывал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он также отмечал, что Москва направила американским властям предложения о встречах и диалоге, направленных на стабилизацию отношений.