Консультации РФ и США по стратегической стабильности могут состояться 28 июля – СМИ

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Россия и Соединенные Штаты могут провести консультации по вопросам стратегической стабильности 28 июля. Об этом со ссылкой на неназванный источник в Госдепе сообщает американская газета The Hill.
"Ожидается, что официальные лица США и России встретятся 28 июля для проведения первого диалога о стратегической стабильности по вопросам нераспространения ядерного оружия, о котором было объявлено во время первого личного саммита Байдена с президентом РФ", – говорится в статье, посвященной попыткам сенатора Теда Круза отсрочить утверждение кандидатур на основные посты в администрации США.
В материале говорится, что демократы обрушились с критикой на Круза из-за того, что он блокирует утверждение Бонни Дженкинс на должность заместителя госсекретаря Соединенных Штатов по контролю над вооружениями и международной безопасности "перед историческими переговорами с Россией".
Вопросы стратегической безопасности лидеры РФ и США обсуждали в ходе саммита в Женеве. По его итогам Владимир Путин заявил, что переговоры прошли хорошо.
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