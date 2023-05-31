Хубезов попросил отставки с поста главы комитета Госдумы в связи с возвращением в зону СВО

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Дмитрий Хубезов попросил освободить его от должности председателя комитета Государственной думы по охране здоровья в связи с возвращением в зону специальной военной операции. Об этом Хубезов сообщил во время заседания генсовета партии "Единая Россия".

"Когда я уезжал первый раз, я обещал ребятам (в зоне СВО. – Прим. ред.), что, когда вам будет трудно, я приеду, несмотря ни на что. Уважаемый Дмитрий Анатольевич (Медведев, председатель "Единой России". – Прим. ред.), я прошу вас освободить меня от должности председателя комитета по охране здоровья", – передает ТАСС слова Хубезова.

Он порекомендовал на должность председателя комитета Госдумы по охране здоровья своего заместителя Бадму Башанкаева.

В начале марта этого года сообщалось, что помощник главы Чечни, командир отряда спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов после лечения чувствует себя лучше и уже намерен вернуться в зону СВО. Алаудинов признал, что еще не полностью восстановился. Однако он не может оставить подчиненных одних на передовой, поэтому долечиваться намерен на ходу.

В феврале Рамзан Кадыров сообщил, что на Алаудинова было совершено покушение. Командира "Ахмата" отравили с помощью пропитанного ядом конверта. Ему потребовалась госпитализация, однако благодаря принятым им вовремя мерам его жизни ничего не угрожало.