МВД РФ объявило в розыск двух бывших министров обороны Украины и экс-главу Генштаба

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МВД России объявило в розыск двух бывших министров обороны Украины и экс-главу Генштаба страны. Это следует из базы данных ведомства.

Степан Полторак, Валерий Гелетей и Виктор Муженко обвиняются в геноциде гражданского русскоязычного населения в Донбассе. По какой именно статье ведется их розыск, не указано.

Утром МВД РФ объявило в розыск генерал-полковника Игоря Колесника, генерал-лейтенанта Александра Локоту и генерал-лейтенанта Андрея Грищенко. В конце марта Следственный комитет России заочно предъявил всем троим обвинения. По версии следствия, в результате их командования боевыми действиями на Донбассе погибли свыше 500 мирных жителей, еще порядка 1 000 ранены.

Накануне МВД РФ объявило в розыск командующего Сухопутных войск ВСУ генерала Александра Сырского. До этого в министерстве объявили в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Статья, по которой разыскивается генерал, не уточняется.