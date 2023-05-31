13:11Политика
МВД РФ объявило в розыск двух бывших министров обороны Украины и экс-главу Генштаба
Фото: 123RF/liudmilachernetska
МВД России объявило в розыск двух бывших министров обороны Украины и экс-главу Генштаба страны. Это следует из базы данных ведомства.
Степан Полторак, Валерий Гелетей и Виктор Муженко обвиняются в геноциде гражданского русскоязычного населения в Донбассе. По какой именно статье ведется их розыск, не указано.
Утром МВД РФ объявило в розыск генерал-полковника Игоря Колесника, генерал-лейтенанта Александра Локоту и генерал-лейтенанта Андрея Грищенко. В конце марта Следственный комитет России заочно предъявил всем троим обвинения. По версии следствия, в результате их командования боевыми действиями на Донбассе погибли свыше 500 мирных жителей, еще порядка 1 000 ранены.
Накануне МВД РФ объявило в розыск командующего Сухопутных войск ВСУ генерала Александра Сырского. До этого в министерстве объявили в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Статья, по которой разыскивается генерал, не уточняется.
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