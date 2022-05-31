Путин внес в СФ кандидатуру Бушева на должность судьи Конституционного суда РФ – Клишас

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Владимир Путин внес в Совфед кандидатуру доцента Санкт-Петербургского государственного университета Андрея Бушева на пост судьи Конституционного суда России, сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Президент России Путин Владимир Владимирович представил Совету Федерации кандидатуру доцента Санкт- Петербургского государственного университета, кандидата юридических наук, специалиста по гражданскому праву Бушева Андрея Юрьевича на должность судьи Конституционного Суда Российской Федерации", – написал он в своем телеграм-канале.

Сенатор уточнил, что предварительное обсуждение кандидатуры пройдет 7 июня в 12:00.

Ранее Владимир Путин назначил генерал-майора Александра Куренкова главой МЧС.

Президент РФ внес кандидатуру Куренкова на должность министра на рассмотрение Совфеда 23 мая. Ранее Куренков работал на посту заместителя директора Росгвардии, а также служил в ФСБ и ФСО.