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Евросоюз с довольно примитивным подходом к политике окажется на периферии мировых процессов. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

"В части, касающейся Сирии, о Евросоюзе знать нужно только одно: снижение санкционного давления в отношении Дамаска Брюссель обуславливает отказом от сотрудничества с нами. Согласитесь, довольно примитивный подход для блока, который претендует на роль глобального игрока", – приводит ТАСС слова дипломата.

По его словам, ЕС и дальше будут предпринимать попытки изолировать Россию на международной арене. В результате на периферии текущих мировых процессов окажется именно Брюссель, считает Логвинов.

Как ранее заявлял директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, руководство стран Евросоюза активно пользуется пропагандистскими приемами Третьего рейха. Он подчеркивал, что европейские лидеры хотят убедить свое население в якобы исходящей от России экзистенциальной опасности.