США объявят о новом пакете военной помощи Украине на 2,6 млрд долларов 3 апреля – СМИ

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Соединенные Штаты могут представить новый пакет военной помощи Украине в понедельник, 3 апреля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Уточняется, что в очередной пакет военной помощи на сумму в 2,6 миллиарда долларов войдут противотанковые ракеты, радары ПВО, грузовики для перевозки топлива, ремонтно-эвакуационные машины, а также различные боеприпасы.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты предоставили Украине 400 миллионов долларов на восстановление энергосистемы.

В ОДКБ заявили, что глобальные поставки вооружений из западных государств Украине почти устраняют вероятность урегулирования противостояния с помощью переговоров.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил с призывом к странам Европы поставить Киеву больше вооружений после решения Москвы о размещении ядерного оружия в Белоруссии.

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