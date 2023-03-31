В ОДКБ заявили о невозможности переговоров между РФ и Украиной из-за действий Запада

Фото: ТАСС/AP Photo/Bo Amstrup

Глобальные поставки вооружений из западных государств Украине почти устраняют вероятность урегулирования противостояния с помощью переговоров. Такое заявление в ходе расширенного собрания руководящего состава секретариата и Объединенного штаба ОДКБ сделал генсек организации Имангали Тасмагамбетов.

"Массированные поставки в зону боевых действий все более смертоносных видов вооружений практически сводят на нет перспективы завершения противостояния переговорным путем", – цитирует его ТАСС.

Накануне американский сенатор Джим Риш заявил, что голосует за эскалацию напряженности в отношениях с российской стороной во имя наращивания помощи Украины. Он подчеркнул, что одобряет передачу Киеву практически всех видов вооружения. Речь идет в том числе об истребителях F-16.

Вместе с этим он указал, что в этот список не попадает ядерное оружие.

До этого российский диппредставитель в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что западные государства во главе с американской стороной, решив поставлять на Украину боеприпасы с обедненным ураном, подводят планету к ядерному Армагеддону.

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