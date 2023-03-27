СМИ узнали об ужесточении стратегии США по Украине

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Соединенные Штаты могли ужесточить свою стратегию в украинском конфликте, так как Вашингтон якобы хочет, чтобы Украина "победила и вернула себе утраченные территории". Об этом сообщает газета Times со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По словам собеседника издания, РФ при этом не отдаст новые регионы в обозримом будущем.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии успехов в поддержке Киева. Он пожаловался на промедления при поставке дальнобойных ракет и при принятии решения о поставке современных западных самолетов для Украины.

До этого сообщалось, что саммит Европейского союза подтвердил, что предоставит Украине миллион снарядов и при необходимости ракеты класса "земля – земля". Они будут приобретены в том числе через совместные заказы путем мобилизации соответствующего финансирования из Европейского фонда мира, их планируется поставить в течение ближайшего года.

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