Артиллеристы ВС РФ нанесли удар по скоплению техники ВСУ под Херсоном – СМИ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Артиллеристы Вооруженных сил России ночью нанесли удар по скоплению боевой техники ВСУ под Херсоном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Он уточнил, что стоянка располагалась в районе города Ольговки. В результате удара украинские войска потеряли 12 единиц автомобильной техники и 23 военных. Также ранеными оказались 12 человек, указал информатор агентства.

Собеседник добавил, что 30 марта в районе села Камышаны ВС РФ ликвидировали миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом. Потери ВСУ составили 6 погибших и 2 раненых.

До этого российские силы ликвидировали склад с боеприпасами в Херсонской области. Также ВС РФ уничтожили хранилище топлива украинских бригад территориальной обороны.

Ранее Минобороны РФ заявило, что российские системы ПВО впервые смогли сбить в зоне проведения спецоперации новую украинскую ракету "Гром-2". Они перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожили два украинских БПЛА.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВС РФ взяли несколько опорных пунктов ВСУ на трех направлениях в зоне СВО

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